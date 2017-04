The MatchBox Blues Duo live at The Factory. Un viaggio verso la Louisiana, verso l'origine della musica moderna, verso la terra madre del Blues in compagnia di una band che ha abbracciato appieno il suono tradizionale di un'epoca d'oro.

L'appuntamento è giovedì 6 aprile con i Matchbox Blues, duo che accompagnerà il pubblico in questo viaggio verso le origini del blues. Luogo ideale per questo spettacolo sarà The Factory, location situata quartiere Pigneto che da tempo offre ampio spazio alla musica live. A fare il resto ci pensano la chitarra acustica di Luciano Cologgi, una blues harp e soprattutto la voce calda e profonda di Stefano Carboni, in un concerto in cui verranno messi a confronto i due stili più importanti e conosciuti di questo genere: il Delta Blues ed il Chicago Blues.

Il primo con il suo maggior esponente Robert Johnson ed il secondo con il suo pioniere e innovatore Muddy Waters. Non mancheranno altri grandi esponenti di quel periodo tra cui Blind Willy Johnson, Lead Belly, Jimmy Reed, Etta James, Luther Johnson, Junior Wells, e Taj Mahal". Una serata itinerante, dunque, per un viaggio verso la cultura d’oltreoceano con artisti che hanno fatto la storia della musica.