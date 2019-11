The Magic City, il mercatino di Natale alla Luiss

Quest'anno la Luiss all'interno del campus di viale Romania ha ricreato un vero e proprio villaggio di Natale, The Magic City - Il Mercatino di Natale Luiss, con l'atmosfera tipica dei mercatini natalizi del Nord Europa.

Da giovedì 28 novembre a venerdì 20 dicembre si potranno trovare prodotti artigianali, bijoux, presepi realizzati a mano, libri, ma anche caldarroste, prodotti dolci e salati, cioccolate calde, che si potranno degustare sul posto in compagnia.

The Magic City, inaugurazione

Nelle casette di legno, allestite per l'occasione, giovedì 28 novembre alle ore 11:45, sarà inaugurato il Mercatino di Natale Luiss con il discorso del Direttore Generale Giovanni Lo Storto e le note del gruppo Hobo Street Band, aperto a tutti, grandi e piccoli, e ad ingresso libero per creare tutti insieme la magia del Natale.

The Magic City è una occasione per gli abitanti del quartiere di vivere appieno lo spirito natalizio, offrendo parte del ricavato dell'iniziativa all'Associazione Insieme, una onlus impegnata a sostenere le attività di 150 bambini nel villaggio di Darou Salam in Senegal.

L'accesso al mercatino sarà dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 18:30 e il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 20:30. Per ulteriori informazioni: https://www.luiss.it/evento/2019/11/28/magic-city-il-mercatino-di-natale-alla-luiss