The look of the year - Finale Italiana

Il FASHION AWARD per aspiranti modelle/i e fotomodelle/i più atteso arriva a Cinecittà World! La prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del modelling arriva al Parco per la Finale Italiana. Una settimana intensa, che vedrà impegnate 40 modelle finaliste e 15 modelli finalisti in un full immersion nel mondo del modelling – shooting video e foto sui set e nelle aree a tema del Parco, prove sulle attrazioni, corsi di portamento e posa fotografica. Tutto questo per arrivare alla serata finale del 26 Agosto, un FASHION SHOW che decreterà le 4 modelle e i 2 modelli che rappresenteranno l’Italia nel mondo! Ospite d'eccezione Andreas Muller, ballerino vincitore di Amici 2017.

Dal 22 al 27 agosto

Dalle 11 alle 19: Shooting foto e video delle modelle nel Parco.

Martedì 22

Dalle 11 alle 15: arrivo delle modelle e dei modelli.

Alle ore 20 appuntamento al Teatro 1 per l'anteprima nazionale di Cattivissimo Me 3.

Mercoledì 23

Dalle ore 15 fino a notte: "Attriti" - Special Night The Look of the Year.

Sabato 26

Ore 20:30: Finale Italiana The Look of The Year - Live fashion Show al Teatro 1.

Ore 23: Cena di gala con modelle/i finaliste/i presso il ristorante Charleston.

Dalle ore 24: After party con DJ e Spettacolo nella Cinecittà Street.