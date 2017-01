Giuseppe Milici presenta "The Look Of Love"

In occasione del concerto di Papik il 14 gennaio 2017 al Billions di Roma, verrà presentato anche il nuovo lavoro discografico di Giuseppe Milici dal titolo "The Look Of Love".

"Dimmi cos'è" è il primo estratto dal nuovo ablum di Giuseppe Milici che sarà nei negozi ed in tutti gli stores a partire dal 7 ottobre 2016 (Irma Records). L'album si intitola "The Look of Love" e Giuseppe Milici che per l'occasione si è avvalso della collaborazione di Nerio "Papik" Poggi e Fabrizio Foggia agli arrangiamenti oltre ad una nutrita schiera di special guest quali: Neja, Fabrizio Bosso, Tom Gaebel, Walter Ricci, Francesca Gramegna, Alan Scaffardi, Valeria Milazzo, Ely Bruna, Roberto Gervasi, Moreno Viglione e Marcello Sirignano. Milici, con questo disco, traccia un percorso tra quelle melodie che negli anni lo hanno maggiormente emozionato, come "The Shadow Of Your Smile", il tema di Roky "Gonna Fly Now", la colonna sonora del film "Singining In The Rain", "I'll Survive", "Estate" o la title track "The Look OfLove" tutti riproposti rigorosamente con la sonorità "Papik".

"Dimmi Cos'è" è stato scritto qualche anno fa ma la versione vocale arriva solo dopo aver collaborato con Alan Scaffardi, a mio avviso tra le voci più belle del panorama nazionale, che ha accettato il mio invito a cantare questo non facile brano regalandomi così la gioia di realizzare un piccolo sogno che si è potuto concretizzare anche grazie al mio amico Alfonso "Marco" Camarda che ne ha scritto il testo. La versione definitiva, arrangiata come il resto dell'album da Nerio "Papik" Poggi e da Fabrizio Foggia, vede anche la partecipazione di un inarrivabile Fabrizio Bosso musicista e uomo straordinario con cui ho più volte avuto la gioia di collaborare" - il commento dell'armonicista e compositore.