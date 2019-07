The Liberation Project a Villa Ada

Un incredibile collettivo di musicisti internazionali, tra cui Phil Manzanera (Roxy Music e Pink Floyd), N'Faly Kouyate (Afro Celt Sound System e Peter Gabriel), Dan Chiorboli, Tebogo Sedumedi, Peter Djamba, Lindi Ngonele e Kabelo Seleke. A cui per l’Italia si aggiungono Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers) e Roberto Formignani (The Bluesman).

Lunedì 22 luglio a Villa Ada – Roma incontra il mondo è il giorno di The Liberation Project per il "Friendship and Solidarity Tour", che vede come ospite speciale Ruweida Soni (il concerto inizia alle 21,30 al costo di 5 euro + diritti di prevendita).

Il “Tour per l'Amicizia e la Solidarietà” in Italia di THE LIBERATION PROJECT celebra il 25 ° anniversario della democrazia in Sudafrica, il Mandela Day e i 150 anni di Mahatma Gandhi, ed è un veicolo unico per cementare le relazioni culturali tra Sudafrica e Italia e le relazioni culturali tra Sudafrica e Cuba. Il Tour - prodotto e organizzato da BPM CONCERTI - è sostenuto dal patrocinio dell'Ambasciata del Sudafrica a Roma e ha il supporto delle Ambasciate di Cuba e India a Roma e del Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. A Villa Ada vede la preziosa collaborazione con Mais Onlus.

Gli artisti di The Liberation Project canteranno le canzoni inneggianti alla libertà, sia africane che cubane e canzoni dei partigiani italiani, nell’intento di esprimere solidarietà e amicizia.

Il live set include canzoni dal triplo CD di The Liberation Project ed è una fusione di musica rock e world, è up-tempo, emotivo e pieno di grande musicalità.

Nel luglio di ogni anno, il Sudafrica celebra il mese di Nelson Mandela. Nel giorno della nascita di questa icona globale di pace, riconciliazione e costruzione della nazione, il 18 luglio, che è stato designato dalle Nazioni Unite come International Nelson Mandela Day, le persone in tutto il mondo dedicano 67 minuti del loro tempo a un’azione di buona volontà. In tal modo, si cerca di fare la differenza nel migliorare la vita degli altri, offrendo volontariamente il proprio servizio in memoria dei 67 anni della vita in cui Nelson Mandela ha combattuto per la giustizia sociale. Quest’anno, il Sudafrica celebra anche un anniversario storicamente significativo: 25 anni da quando i sudafricani hanno ottenuto la loro libertà e il Paese è passato trionfalmente alla democrazia.

A Roma MAIS Onlus ha previsto un evento pre-concerto che si svolgerà in un’area dedicata in cui sarà possibile gustare un aperitivo in compagnia dei musicisti. Concerto con posto riservato + accesso vip lounge + aperitivo: 12 Euro. L'associazione destinerà l'intero ricavato alla Casa famiglia Sudafrica, aperta nel 1998 da MAIS Onlus a Johannesburg per dare ospitalità a bambini e ragazzi orfani e/o abbandonati.

Per prenotazioni e ritiro biglietti contattare MAIS 067886163 – 338 3616750

Prevendite: https://www.i-ticket.it/eventi/the-liberation-project-2019-villa-ada-roma?fbclid=IwAR1sCbp4BHoG88AcyLkORWxsQumQqg1R80hw3-wrH5yONbw5Ce-8OjM9Ir0

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/448046696035492/