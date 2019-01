The Lemon Squeezer in concerto al Charity Café

Sabato 26 gennaio il Blues è ancora una volta in scena presso il Charity Café con The Lemon Squeezer. La band è composta da Angelo Auciello alla Voce & Chitarra, Luciano Micheli alla Chitarra, Light Palone al Basso e Mimmo Antonini alla Batteria. Il quartetto propone una miscela di blues rigorosamente agricolo in un concerto che vede quattro musicisti romani della vecchia scuola capitanati dalla straordinaria voce di Angelo Auciello. Appuntamento alle ore 22:00 nel club di Via Panisperna!



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-Up

Angelo Auciello, Voce & Chitarra

Luciano Micheli, Chitarra

Light Palone, Basso

Mimmo Antonini, Batteria