// SABATO 14 Gennaio // ▂ P O P P E ▂ The Junk Pop Realness https://www.facebook.com/events/627141217470531/ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #lapatatamica Tra i migliori talismani e i peggiori buoni propositi per l'anno nuovo, torna il rituale POP definitivo che porta bene! POPPEparty, partorita dalle menti di DEMO' - Sempre Meglio Esserci e Pop Slutnight, tra sfumature R&B, Hip Hop, Hit dimenticate e B-­side dimenticabili, accuratamente selezionata da cultori del genere per veri appassionati e falsi detrattori. ❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯❯ ▼ #BATTLEPOPDJs ▼ ❯❯ POPSLUT + L.A. ROUGE ❯❯ DEMÒ | FONT LEROY + GUSTOPIZZA #INGRESSO*: 5 Euro (entro le H. 00.30) 8 Euro (dopo le H. 00.30) ▂ #poppeparty #demosempremeglioesserci #popslut