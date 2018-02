The Jazz Voyager Project in concerto al Charity Café

Venerdì 16 febbraio salirà sul palcoscenico del Charity Café The Voyager Project, trio formato da Danilo Gambardella al pianoforte, Bruno Pantalone al contrabbasso e Alessandro Picucci alla batteria. Il progetto nato nel 2010 si è avvalso nel corso del tempo della collaborazione di tantissimi bravi musicisti della scena romana. Il trio interpreta attraverso raffinati arrangiamenti, brani del repertorio classico swing, latin jazz, funky.



La loro musica è di atmosfera, ma anche energica, sperimentale e innovativa e con i piedi radicati nella tradizione del jazz più autentico. I musicisti hanno collaborato con diversi artisti anche in differenti generi musicali e questo rende molto personale l’interpretazione degli standard d’ autore da Waine Shorter a Michel Petrucciani, da John Coltrane a George Duke, Jeff Lorber, Oscar Hernendez, Michel Camilo….



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione minimo 8 euro



Line-up

Danilo Gambardella, Piano

Bruno Pantalone, Contrabbasso

Alessandro Picucci, Batteria