The Jazz Kitchen of Piersimone Crinelli

Sta riscuotendo enorme successo l'esperimento al Ballad Caffè dei musicisti in cucina, artisti che, oltre ad essere protagonisti sul palco, per una sera si cimentano ai fornelli e, prima del loro concerto, propongono agli ospiti il loro piatto preferito. Mercoledì 28 marzo è la volta di Piersimone Crinelli che si cimenterà in cucina proponendo una particolare saporitissima ricetta: la Fisksoppa.

Come mai questa singolare scelta per un piatto tipicamente svedese? Piersimone ha vissuto e lavorato per sei anni in Svezia, collaborando con i maggiori musicisti jazz svedesi e inoltre suonando stabilmente in molte tournee con l'orchestra jazz statale Bohuslän Big Band, tutto ciò gli ha dato l'opportunità di conoscere e apprezzare questo celebre piatto della tradizione svedese.

Ai fornelli, come di consueto, lo chef Andrea Zerilli, pronto a stuzzicare il palato dei clienti del Ballad con le sue invenzioni culinarie di grande ispirazione, seguendo i dettati dell'eleganza, della raffinatezza, della freschezza e della stagionalità.

Dopo cena, alle 22,30, il concerto di Piersimone Crinelli + 'Baritone Madness'

Il Baritone Madness è un pianoless quartet costituito da due sax baritono, contrabbasso e batteria. L´estrema versatilità timbrica dei baritoni crea una raffinata interazione con la sezione ritmica, dando vita ad un jazz da camera con il supporto di un travolgente swing.

La sonorità che scaturisce da questa formazione è un originale ed intrigante connubio fra il morbido cool jazz anni ´50 americano, reso celebre dal grande Gerry Mulligan, da cui la band attinge gran parte del suo repertorio, e l´hard-bop degli anni ´60, dai connotati più incisivi e bluesy.



Appuntamento allora per il 28 marzo con:

Piersimone Crinelli, sax baritono

Andrea Santaniello, sax baritono

Marco Loddo, contrabbasso

Emanuele Zappia, batteria



Cena alla carta, dalle ore 20,00

(dalle ore 23,00 music charge € 5,00)

Concerto e consumazione € 15,00

Concerto e consumazione ridotto studenti 8,00

Concerto a partire dalle ore 22,30

Per prenotazioni e informazioni:

tel: 3396334700 whatsapp

