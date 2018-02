The Jazz Kitchen: Max Ionata al Ballad Caffè

Nel regno dell'improvvisazione creativa, la cucina del Ballad apre le sue porte e lascia entrare i protagonisti che ogni sera animano il palco del jazz club sanlorenzino, all'insegna della contaminazione più fluida. I musicisti quindi, oltre a esibirsi sul palco, si improvvisano chef per una sera.

Il prossimo appuntamento è il 9 febbraio con Max Ionata + Max Ionata Trio.



Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani con all'attivo oltre 90 dischi di cui 13 a proprio nome e importanti collaborazioni internazionali con grandi jazzisti. In questo concerto propone un programma che spazia da composizioni originali tratte dal vasto repertorio di cui è autore, a grandi classici della musica Jazz e Pop sapientemente arrangiati per questo organico.

La formula del trio è molto usata dai sassofonisti nel mondo del jazz e Max, che in questa formazione ha anche realizzato un fortunato progetto discografico intitolato “Kind Of Trio”, ha coinvolto in questo viaggio musicale due talentuosi giovani musicisti: Jacopo Ferrazza al contrabbasso e l'australiano Adam Pache alla batteria, raffinati interpreti per dar vita insieme a una performance originale che alterna lirismo e virtuosismo, con l'intento di lasciare gli spettatori, a fine concerto, con la voglia di ascoltare ancora quella meravigliosa musica chiamata Jazz.

Max Ionata, sax

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Adam Pache, batteria

Per queste serata, Max Ionata, assistito dallo staff del Ballad Caffè, si cimenterà anche in cucina proponendo una ricetta tipica della sua terra d'origine, l'Abruzzo: le 'pallotte cace e ove', polpette di pane, uova e formaggio, che vengano prima fritte e poi condite con sugo al pomodoro, con l’aggiunta, a volte, di pezzetti di peperone. Una ricetta abruzzese molto famosa, economica, espressione della cucina contadina, nata per far fronte alla scarsità di carne e dalla necessità di non buttare niente, riutilizzando ogni risorsa alimentare presente in cucina, come ad esempio il pane raffermo.

Come di consueto, lo Chef Andrea Zerilli proporrà un menù ricco e originale, pronto a stuzzicare il palato dei clienti del Ballad con le sue invenzioni culinarie di grande ispirazione, seguendo i dettati dell'eleganza, della raffinatezza, della freschezza e della stagionalità.

Una vera estasi culinaria.

Concerto a partire dalle ore 22,30

Per prenotazioni e informazioni: tel: 3396334700

Gallery