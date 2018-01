The Idles al Cotton club

Giovedì 18 Gennaio The Idles presntano Rock anni '50 al cotton Club



Interpretano il più sano, ribelle e giovanilistico spirito Rock and Roll, la band ha un sound fortemente influenzato dagli anni '50, ma anche dalle più energiche e selvagge band degli anni '60: il suono di Link Wray, Chuck Berry, dei Sonics, di Elvis, dei Kinks e della gloriosa Stiff Records inglese di fine anni '70 riecheggia nel loro modo di fare musica. Un brillante "trio elettrico" (chitarra, basso, batteria) fronteggiato da un motivato e ispirato cantante, che regalerà emozioni autentiche e fortemente Rock and Roll!



Line up:



EDDIE DA SILVA VOCE

DANIELE TANZILLI CHITARRA

MASSIMO BULGARELLI BASSO

DANIELE GIORGI BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it