Una rivisitazione moderna per una leggenda musicale Americana:

The Hoagy Carmichael Project Per la prima volta in una carriera che spazia trent'anni, il batterista e compositore John B Arnold, nipote del grande compositore Hoagy Carmichael (Stardust, The Nearness Of You, Skylark) lancerà le prime date di un tour dedicato alle canzoni più belle e alcune meno conosciute di suo nonno. A suo fianco un gruppo dinamico e eccezionale iniziando con un virtuoso del pianoforte Ettore Carucci, la bassista e compositrice Federica Michisanti e la vocalist e violinista Valentina Pinto. "Ci siamo dedicati interamente alla ristrutturazione ritmica e armonica dei suoi brani più celebri come Stardust e Skylark ma anche alla riscoperta di alcuni brani meravigliosi meno conosciuti come One Morning In May e Blue Orchids al grande pubblico" dice John B Arnold. "Mettendo una visione contemporanea a questi brani classici, speriamo di dare omaggio nei migliori dei modi il lavoro di un artista che ha influenzato generazioni intere di musicisti jazz e non."



John B. Arnold - Batteria

Ettore Carucci - Pianoforte

Luca Pirozzi - Contrabbasso

Valentina Pinto - Voce



Al termine dello spettacolo, si pregano i gentili clienti di liberare il posto per agevolare l'ingresso in sala a quanti hanno prenotato per il concerto di mezzanotte.



Cena à la carte a partire dalle 19.30

Inizio concerto ore 21.30

€ 20,00 inclusa la prima consumazione, per assistere al solo concerto

Via Gregoriana 54/a - Roma

+39 066796386 +39 3278263770