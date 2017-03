The Great Pas de Deux: il Balletto di Siena al Teatro del Lido

I grandi passi a due estratti da Don Quixote e La Bella Addormentata, Lo Schiaccianoci, Il Corsaro e altri balletti del Repertorio classico. Quadri di puro balletto, da secoli indelebili nella memoria del pubblico.

Il Balletto di Siena nasce con l’obiettivo di permettere a giovani danzatori di collaborare direttamente con professionisti già affermati del mondo coreutico. Tale progetto nasce dalla consapevolezza della presenza di un gap, un vuoto, tra la formazione vera e propria e l’inserimento all’interno del mondo del lavoro. La singolarità di questo nuovo progetto sta nel proposito di inserire giovani danzatori di età compresa tra i 18 e 25 anni in una compagnia stabile in cui hanno la possibilità di lavorare con professionisti affermati nel settore e coreografi di fama internazionale.

Già danzatore per Eglevsky Ballet di New York e Motus Danza, fondatore e Direttore Artistico del Balletto di Siena e del Centro di Formazione Professionale delle Arti coreutiche a.s.d. Ateneo della Danza, il M° Marco Batti, inizia la propria formazione in Italia consolidandola in seguito all’estero presso l’Accademia Vaganovadi S. Pietroburgo e presso la Jacqueline Kennedy Onassis School (scuola dell’American Ballet Theatre). Negli anni si avvale di importanti riconoscimenti sia nell’ambito coreografico che in quello didattico e nel 2013 viene nominato ABT® Affiliate Teacher, Primary trough Level Seventh & Partnering dell’ABT NTC©. Nel 2010 Coreografa e interpreta con Silvia Grassellini, “Solo per Due”, selezionato e premiatodurante la Biennale di Venezia. Nel 2012 viene nominato Miglior Coreografo durante il Concorso Internazionale Expression; il 23 Gennaio 2015 viene nominato Coreografo dell’anno durante il Galà DanzaTalenti a Genova