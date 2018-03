The globe girls al Teatro delle Muse

Dal 5 al 15 Aprile 2018 al TEATRO DELLE MUSE



Arcadia Associazione Culturale presenta

la commedia originale di Mauro Corsini

“THE GLOBE GIRLS - Le ragazze del Globe"

con la regia di Donatella Zapelloni

interpretata da: Diana Casarini , Vanja Martini, Sara Miele, Jessica Pacioni, Marina Perini



A quattrocento anni dalla morte di Shakespeare, l’autore Mauro Corsini ha voluto ricordarlo attraverso alcuni dei suoi personaggi femminili in “The Globe Girls - Le ragazze del Globe”. Desdemona, Giulietta, Ofelia, Cordelia, Lady Macbeth, si ritrovano nella medesima scena a raccontare sé stesse in un confronto vivace e brillante, in un alternarsi di epoche vissute e stretta attualità.

Cinque attrici ed una regista, uno spettacolo in “rosa” che dà il giusto risalto alle donne dei classici, spesso offuscate dai grandi protagonisti maschili.

Una commedia che ritaglia gli originali profili shakespeariani e che nel divertimento dei dialoghi, affronta in maniera leggera, le tematiche del mondo femminile di tutte le epoche.

Lo spettacolo, che ha debuttato la scorsa stagione con ottimi consensi di critica e pubblico, torna con una messinscena rinnovata e arricchita di nuovi elementi testuali e attoriali.



Dal 5 al 15 Aprile 2018

Giovedì e Venerdì ore 21, Sabato ore 17 e ore 21, Domenica ore 18



TEATRO DELLE MUSE

via Forlì 43 - Roma

Prenotazioni: Telefono: 06 44233649 - 06 44119185 - Fax: 06 44237308

Sito web: www.teatromuse.it - Email: teatrodellemuse@gmail.com

Prenotazione online: www.teatromuse.it/prenota.php



Biglietto intero: € 22 ;

Over 60 €16; Cral €13; Centri anziani €12; Studenti e universitari €10



foto di Danilo Giovannangeli