The globe girls al Piccolo Teatro San Pio

Debutterà l'08 Marzo al Piccolo Teatro San Pio di Roma THE GLOBE GIRLS "Le ragazze del Globe" commedia originale in un atto di Mauro Corsini per la regia di Donatella Zapelloni. A quattrocento anni dalla sua morte, l'autore, in questo suo testo inedito, ha voluto ricordare Shakespeare non attraverso le sue opere, ma attraverso alcuni dei suoi personaggi femminili. Desdemona, Giulietta, Ofelia, Cordelia, Lady Macbeth, si ritrovano nella medesima scena a raccontarsi in un confronto vivace e brillante, alternando momenti tra epoche vissute e l'attualità. Una commedia che ritaglia gli originali profili shakespeariani e che nel divertimento dei dialoghi, affronta in maniera leggera, le tematiche del mondo femminile di tutte le epoche. Cinque attrici ed una regista, uno spettacolo in "rosa" che dà il giusto risalto alle donne dei classici, spesso offuscate dai grandi protagonisti maschili. La compagnia Arte in Parte presenta THE GLOBE GIRLS "Le ragazze del Globe" Regia: Donatella Zapelloni Con: Laura Casamenti - Desdemona Diana Casarini - Ofelia Sara Miele - Cordelia Jessica Pacioni - Giulietta Marina Perini - Lady Macbeth Mercoledì 8 Marzo 2017 ore 21:00 Giovedì 9 Marzo 2017 ore 21:00 Biglietti: € 12,00 Intero - € 10,00 Ridotto Info e Prenotazioni: Tel. 338.1091411 - 348.4093777 E-mail: comparteinparte@gmail.com