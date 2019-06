Wonderwall Entertainment & Vitala Festival in collaborazione con Teatro San Genesio & Fondazione Cariello Corbino presentano The Gazelles of Silvana, mostra di fotografia e testi dedicata al progetto Passy’s Kids centro di accoglienza per orfani di guerra nel Congo orientale. Fotografie e testi a cura di Inge Ofenstein, Miguel Ángel Amórtegui, Helen Pope, Passy Mahano, Alberto Corbino



Teatro San Genesio

15.06.19 – 01.07.19

Inaugurazione

15.06.19 | 20.00 - 22.30

Dal 15 giugno al 1 luglio, il teatro San Genesio di Roma ospiterà The Gazelles of Silvana, mostra fotografica presentata dalla Wonderwall Entertainment e Vitala Festival in collaborazione con Teatro San Genesio e Fondazione Cariello Corbino, realizzata per documentare, sensibilizzare e promuovere il coraggioso progetto di Passy's Kids.

Guerra, violenza armata, povertà e malattie, avidità e sfruttamento: i bambini del Congo orientale hanno visto e vissuto orrori difficili da immaginare. Gli scatti e i testi a cura di Inge Ofenstein, Miguel Ángel Amórtegui, Helen Pope, Passy Mahano e Alberto Corbino racconteranno una storia di coraggio, dedizione, impegno e speranza.



La mostra presenterà il progetto di una giovane donna coraggiosa, Passy Mahano, che ha scelto di abbandonare gli studi per riunire una piccola comunità di bambini vulnerabili dal vissuto doloroso per poter dare loro un’infanzia felice e una nuova vita - una casa, un'educazione e una possibilità per il futuro.

Il team di Passy’s Kids opera in collaborazione con la Fondazione Cariello Corbino.

Per saperne di più: www.passys-kids.com - www.fondazionecariellocorbino.org



La 7° edizione del Vitala Festival è orgogliosa di ospitare questa importante mostra divulgativa. Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna musicale e artistica di natura filantropica che ospita numerosi eventi da Settembre e Giugno.

Si ringrazia Fabio Barilari per l’aiuto nella preparazione e nell’allestimento dei pannelli in mostra.

Per ulteriori info:

https://www.facebook.com/vitalafestival/ - https://www.instagram.com/vitala_festival/ http://www.teatrosangenesio.it /concerti.html - http://www.teatrosangenesio.it/expo.html



The Gazelles of Silvana

Mostra di fotografia e testi dedicata al progetto

Passy’s Kids

centro di accoglienza per orfani di guerra nel Congo orientale



Fotografie e testi a cura di

Inge Ofenstein, Miguel Ángel Amórtegui

Helen Pope, Passy Mahano, Alberto Corbino

Teatro San Genesio

Via Podgora, 1 (Piazza Mazzini)

15.06.19 – 01.07.19

Inaugurazione 15.06.19 dalle 20.00 alle 22.30

INGRESSO GRATUITO - La mostra sarà visitabile nelle ore pomeridiane (17.00-20.00), previo appuntamento o contestualmente ai prossimi eventi in programma presso il Teatro.

Per Info: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com