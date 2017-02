The Euroma2 Music Talent Show: la finale

The Euroma2 Music Talent Show arriva alla finale, con un grande concerto. Si conclude così il primo contest musicale di Euroma2 che, dal 4 al 19 febbraio, ha visto alternarsi quasi un centinaio di artisti e gruppi emergenti sui 5 palchi allestiti all'interno delle gallerie del Centro di Viale Oceano Pacifico. I primi tre classificati saranno annunciati al termine di uno speciale concerto-evento, presentato dalla giornalista Roberta Ammendola, durante il quale si esibiranno i migliori 8 artisti o gruppi risultanti dalla classifica. La scelta dei vincitori sarà effettuata da una giuria specializzata composta, tra gli altri, dai maestri Franco Fasano e Claudio Zitti. Durante l'evento si esibirà Andrea Palmieri, il giovane cantante romano che ha partecipato a The Voice of Italy.