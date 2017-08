The Double Keys al Lepini Blues Festival. La formula originale di questa formazione vede la presenza contemporanea di due tra i più apprezzati pianisti e cantanti italiani : Mario Donatone e Marco Meucci.

Uniti dalla passione per RAY CHARLES , per il blues e boogie woogie, i due pianisti creano insieme uno spettacolo coinvolgente ed unico nel suo genere. Li supporta un ritmica molto esperta composta da Ranieri De Luca e Gianni Franchi rispettivamente batteria e basso della storica Jona's Blues Band. Per l'occasione si unisce a loro Luca Casagrande (chitarra elettrica) anche lui già membro della Jona's ed ora affermato chitarrista di studio e live ( Max Giusti, Sarah Jane Olog, Fulvio Tomaino ).

Mario Donatone collabora inoltre con Mandolin Blues, Federico Zampaglione, World Spirit Choir & Orchestra. Marco Meucci è il leader dei Red Wagons, band che ha collaborato con grandi nomi del blues come Junior Watson, Lynnwood Slim, Mitch Woods .