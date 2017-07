The Divine Comedy, il progetto musicale dietro cui si cela uno dei migliori e più originali cantautori del Regno Unito il nordirlandese Neil Hannon, arriva a Luglio Suona Bene per presentare il nuovo lavoro, “Foreverland".

L'appuntamento con The Divine Comedy all'Auditorium Parco della Musica è per il 29 luglio alle ore 21 in Sala Petrassi.