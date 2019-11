The Dark Side of Venus, nuovo show acustico per la band alternative romana

Dopo dieci anni di concerti, festival, collaborazioni e lavoro in studio, e un album di 16 tracce all'attivo, la band alternative rock romana The Dark Side of Venus - capitanata dalla pianista compositrice Licia Missori e dalla cantante Francesca Elayne Naccarelli - sceglie di proporre un nuovo show unplugged dal vivo, rivisitando i brani contenuti nell'album di debutto "Power to Victims", nonché pezzi inediti che confluiranno nel prossimo lavoro discografico della band. L'appuntamento è al Quid (Roma, via Assisi 117), giovedì 21 novembre dalle 21. Ingresso libero.

The Dark Side of Venus è un progetto alternative/rock fondato nel 2010 da Licia Missori, pianista e compositrice di formazione classica che sente, da quel periodo della sua vita in poi, il bisogno di esprimere un lato di sé fino ad allora rimasto in silenzio. Da qui la scelta del nome del progetto: la faccia nascosta di un pianeta il cui nome è anticamente associato alla bellezza, all'amore e alla femminilità. La musica che nasce dall'incontro tra i compagni di band ha una grande varietà di influenze che rispecchiano la vastità del loro mondo musicale di riferimento. I Dark Side of Venus hanno fin dall'inizio un'intensa attività live tra concerti e festival, ottenendo i primi riconoscimenti in diverse rassegne musicali del Lazio. Nel 2011 vincono - a livello nazionale - l'Opening Band Live Festival, esibendosi a Trieste in apertura al concerto di Paolo Benvegnù. Nello stesso anno producono il loro primo demo con tre brani inediti.

Nel 2012 esce il singolo "Dirty Paradise", prodotto da Massimiliano Pagliuso dei Novembre, e accompagnato dal videoclip firmato dalla regista Paola Rotasso. Il singolo vede la collaborazione di Daniele Santori, cantante della band symphonic metal The Dogma, con cui nel 2010 Licia Missori ha intrapreso un tour europeo in apertura ai finlandesi Lordi, vincitori dell'Eurovision 2006. Con l'ingresso della nuova cantante, Francesca Elayne Naccarelli, nel 2015 la band comincia a lavorare al suo primo album ufficiale, "Power to Victims", un corposo disco di 16 tracce che vedrà la luce nel dicembre del 2016 e riceverà ottime recensioni soprattutto nel Regno Unito. Il lavoro di debutto dei Dark Side è un vero e proprio concept album, con un'idea forte alla base: ciò che accade nella società è il riflesso di ciò che succede nella mente dell'uomo, ossia l'incapacità del genere umano di "stare in pace" non è altro che una versione più ampia della difficoltà che ogni individuo incontra nell'essere semplicemente felice, e i conflitti - latenti o espliciti - che da sempre esasperano ogni angolo del mondo, hanno analogie con i conflitti interiori che mettono in subbuglio la psiche e l'anima. Non a caso, il disco si apre con "Distance", un'ouverture di un minuto e mezzo che inizia con un doloroso discorso alle figure genitoriali interiorizzate ("Mother, forgive me", "Father believe me") e finisce con una citazione di Pier Paolo Pasolini sulle stragi di Stato ("I know the names..."). Il primo singolo estratto dal disco sarà "I don't give a damn", un energico inno alla resilienza e alla capacità di reagire alle avversità.Un concerto dunque che ambisce a scandagliare le profondità dell'anima, ma con sonorità fresche, semplici e tenacemente alternative rispetto al mainstream odierno. Da non perdere.



Line up:

Voce - Francesca Elayne Naccarelli

Pianoforte - Licia Missori

Chitarre - Lorenzo De Angelis

Basso - Yuri Colafigli

Batteria - Daniele Saulle