The Crown al Teatro Agorà 80

La performance teatrale nasce dal'idea che il tempo è l'elemento che contraddistingue l'umanità e che tutte le storie dell'uomo sono racchiuse nel tempo che lui stesso ha creato. Uno Spazio vuoto delimitato da "cavi", un reticolato che racchiuda le esperienze umane che coinvolgono l'intera razza e non solo l'individuo singolo. Cos'è il passato? Cos'è il futuro? Si può vivere fuori dal tempo? Siamo noi il tempo? Chi indosserà la Corona? Otto corpi per raccontare l'umanità. Otto corpi chiusi in un reticolo di Emozioni, incapaci di fare a meno degli altri, sia per decisione che per destino. La Sopravvivenza, l'Amore e infine la Speranza sono le forze che vibrano e spingono dal fondo per poter controllare il Tempo. La specie decade, si evolve, scopre la supremazia tramite la violenza e interrogando l'intelletto sceglie la sua strada. Abbiamo cercato di afferrare la Corona. Riusciremo a tenerla? -Avviso ai Soci- Tessera associativa: 2 euro Biglietti: Intero 10 euro| Ridotto 8 euro Per info e prenotazioni: Tel:06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com