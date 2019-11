The Cotton Club Stompers in concerto

The Cotton Club Stompers è una big band che esegue il jazz dell’America degli anni ’20/30 ed in particolare riferimento al famoso dancing club di Harlem “The Cotton Club”, in questo periodo all’apice della sua notorietà.



La band si è ispirata al famoso film del 1984 “The Cotton Club” di Francis Ford Coppola ed esegue quindi brani di un giovanissimo Duke Ellington agli inizi della sua folgorante carriera.



Il caratteristico sound di questa orchestra riporta facilmente alla memoria il jazz di quegli anni in cui pupe, gang e charleston occupavano un posto di primo ordine nell’era del proibizionismo.



Line-up

Remo Izzi Direttore

Valerio D'Orazio Sax Alto

Pier Carlo Salvia Sax/Clarinetto

Silvano Funghi Sax - Voce

Massimiliano Graziuso Sax/Clarinetto

Carlo Capobianchi Tromba

Francesco Marsigliese Tromba

Davide Richichi Tromba

Luigino Leonardi Trombone

Matteo Guarino Trombone

Sergio Saudelli Trombone



PREZZI

LIVE SHOW €10

__________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it