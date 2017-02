The Colourful Side of the Music all'Auditorium Parco della Musica. Una serata di suoni, luoghi e storie diverse, due set live, dove il progressive rock di stampo sinfonico incontra la musica d’autore, le suite e il jazz, genere che torna ancora protagonista contaminandosi anche con il reggae. Tutto questo in una gamma di sfumature che colorano la musica.

Da una parte un excursus sulla discografia dei Greenwall che parte dal primo cd “Il petalo del fiore ed altre storie” fino al nuovo “The Green Side of the Moon”, dall’altra la presentazione del cd “Jaggae” di Francesco Mascio & Emiliano Candida guardando alla musica e alla Natura con gioia, passione e libertà.