The Colors, la mostra di Federico Giannini

Nella produzione pittorica dell’artista Federico Giannini si trova un’espressività ben riconoscibile nell’opera, che si concretizza validamente in un clima descrittivo del tutto coinvolgente ed irripetibile. Accensioni tonali e resa formale si accordano con equilibrio in un’universalità ammaliante animata da una ricorrente ed assoluta energia sia professionale che rappresentativa.

L’elaborata tecnica si impone con autenticità ed evidente abilità compositiva: incalzanti sono i costrutti e le cromie che creano una padronanza segnica di grande rilievo.

Nelle sue opere aleggiano, in una spazialità prospettica importante intrisa di luci, colori e simboli che non fanno altro che sottolineare un astrattismo molto incisivo mosso da consapevolezza. La pennellata ampia e ben stesa ci presenta forme e segni sempre ritmati e modulati: essi, intervallati da mutevoli effetti visivi, si integrano in una esistenza concettuale ricca di preziosa identità strutturale.

Attraverso la sua tecnica, con vibrante personalità e sicurezza della materia, coglie intense sensazioni suscitando così nell’osservatore costanti emozioni. Pienezza del tratto, gestualità dinamica e dimensione del cromatismo ci svelano un’arte dall’indiscussa maturità pittorica.

Infatti, in una incalzante narrativa avanguardistica, si susseguono spettacolari atmosfere chiaroscurali che rivelano un artista dal sicuro temperamento e talento.

Sono pertanto opere di forte impatto visivo che si fondano in una creatività importante interpretata con costante studio e incessante ricerca, sempre eseguita con particolare cura e precisa modalità pittorica. La sua è una produzione in continua evoluzione, si possono davvero vedere l’incessante ricerca e la bellezza creativa che vivono intensamente nei lavori dell’artista con una comunicazione che si fonde magistralmente.

La rapida e sicura estensione gestuale ed il lirismo della sferzante coloritura emergono simultaneamente dall’opera traendo un gioco di accensioni e prospettive decisamente innovative. Si inseriscono in questo contesto sensazioni e movenze di grande originalità che mostrano una dinamica diretta linfa vitale per la sua arte.

La passione e la professionalità rendono le sue opere intrise di qualità tecnica e pregnanza simbolica: emerge dal suo tessuto composito una modernità piena di carica esplosiva che richiama all’osservazione

Mariarosaria Abbate (Storica dell’arte)