The Christmas Mood-UmberTrio

IL MAMELI27



PRESENTA



UMBERTRIO

The Christmas Mood





Giulia Maglione (Voce)

Andrea Borrelli (Batteria)

Flavio Marinelli (Chitarra)

Umberto De Santis (Basso elettrico e Contrabbasso)

Alessandro Costantini (Tromba)



Guest

Daniele Savelli (Voce e chitarra)





Un viaggio emozionante tra Pop, Jazz e Swing, cogliendo le sfumature delle più belle canzoni nazionali e internazionali con il colore del Natale. Dai capolavori di Pino Daniele, all'ironia di Rino Gaetano, dai Beatles ai Toto, passando per -SUMMERTIME- a -ISN'T SHE LOVELY- Tanti tanti successi ancora per finire con -Last christmas e White Christmas. Insomma sarà un'atmosfera magica per farci gli auguri di Buone Feste!



Ingresso con aperitivo (comprensivo di un primo piatto e prosecco - ore 20): €15



Durante l'evento sarà possibile gustare i buonissimi medaglioni del Mameli27, i dolci, la Birra artigianale Mustacanus, oltre alle "classiche", e a tante altre bibite o vini, alla carta.



Consigliata la prenotazione!

3286103675-0689018978

caffe.mameli27@gmail.com





Via Mameli 27-Trastevere