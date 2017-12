The christmas city: v-market & mercatino giapponese

" The christmas city"– Mercato di natale



Sabato 16 Dicembre Ore 11.00 – 20.00

Domenica 17 Dicembre Ore 11.00 - 21.00

Ex Dogana - Viale dello Scalo San Lorenzo 10 Roma



A Natale tutte le strade conducono a casa e per due giorni il V-MARKET vuole essere la vostra.

Non sarà un semplice market ma una vera e propria festa di Natale.

Gli hangar ospiteranno "nuove merci" selezionate per voi dal Vintage Market : artigianato locale, artisti e illustratori, vintage, design e stilisti con una sezione market dedicata interamente al Giappone e alle sue tradizioni insieme agli amici del mercatino giapponese.

Il Vintage Market sarà situato nell'Aw club mentre il mercatino giapponese nell' hangar del deposito centrale con oltre 160 espositori.

Ci saranno inoltre durante le due giornate laboratori manuali per grandi e piccini , area videogiochi, spettacoli e cinema, area food. Un allestimento comune per tutte le aree del complesso trasformerà per due giorni l'Ex Dogana in una grande Città Mercato.

_________________________________________

V-LAB: laboratori creativi a tema natalizio per grandi e piccini, crea il tuo biglietto di auguri, colora le sculture giganti di cartapesta, trucca bimbi , teatrino e animazione insieme a “Perfareungioco”



AREA LOUNGE: un angolo di relax dallo shopping natalizio, lezioni di Yoga ,djset, cioccolate calde,dolcini, vin brulè, spettacoli e molto altro.



CORNER TRECCE: la nostra hair stylist vi stupirà con le sue fantastiche acconciature.



AREA FOOD: dalla colazione alla cena con una selezione di cibo bio, vegetariano e giapponese



VIDEOGIOCHI VINTAGE: una selezione dei migliori giochi anni 80 e 90 con dei veri e propri cabinati con “Iocero.com”



EXPO: performance live painting con i ragazzi di “Le Collectif artists experiment”

______________________________________________

Due giorni di shopping, allegria, musica, cibo e tanto altro..per accogliere insieme questa magnifica festa che è il natale



Ingresso € 2 - Gratis per i bambini

Info: vintagemarketroma@gmail.com

FB: Vintage Market