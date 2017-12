The Christmas City: il mercatino natalizio nella cittadella dei balocchi

Il 16 e 17 dicembre all'Ex Dogana sarà un weekend all'insegna del Natale con "The Christmas City", il grande mercato natalizio immerso nell'atmosfera magica di una cittadella dei balocchi.

The Christmas City all'Ex Dogana

Nato dalla collaborazione tra vintage market e il mercatino giapponese "The Christmas City" sarà aperta da mattina a sera, unendo da un lato il mondo del vintage, con tutto il profumo dei tempi che furono e, dall'altro, l'universo del Giappone, tra ceramiche d'epoca, il mondo dei manga, kimono, origami, calligrafia shodo, artigianato del Sol Levante e spettacoli. Nella grande mostra mercato con più di 160 stand selezionati si potrà trovare il regalo perfetto tra cioccolate bollenti, candele dai profumi più dolci e concerti dal vivo. Ma anche giocattoli di tutti i tipi e vin brulé in un ambiente con mille luci e banchi.

Street food e dolci natalizi

Dalla colazione alla cena si potrà anche trovare una proposta a 360° sullo street food nazionale e giapponese, ma anche un'area sweets dove trovare le migliori realtà dolciarie romane con panettoni, pan di zenzero ed ogni tipo di dolce tipicamente natalizio. Ci sarà poi un'ampia scelta di laboratori e attività per tutte le età: dalla calligrafia giapponese alle sculture di cartapesta fino all'area kids con giochi e divertimento anche per i più piccoli, trucca bimbi e laboratori dedicati, fino ad un arcade corner & game center anche per gli adulti.

I film di Christmas City

Non mancheranno poi djset e concerti di sottofondo, né le proiezioni cinematografiche: in programma sabato alle ore 18,30 Nightmare before Christmas di Tim Burton, domenica alle ore 18:30 La Fabbrica di Cioccolato di Tim Burton.