Il Mercatino Giapponese presenta "The Christmas City": market natalizio e non solo

Sta per tornare - sabato 14 e domenica 15 dicembre - "The Christmas City 2019, l'edizione natalizia del Mercatino Giapponese, in programma, dalle 11 alle 21, al PratiBus District (viale Angelico 52).

The Christmas City 2019 al PratiBus District

Quarta edizione del Market natalizio della capitale, che con i suoi 200 espositori selezionati da tutta Italia, sceglie come location il PratiBus District, nel cuore del quartiere Prati. Mercatino Giapponese & Vintage Market anche quest’anno rinnovano la partnership per offrire una panoramica sul meglio nelle loro categorie nei 5000 mq industriali dell' ex deposito Vittoria.

Due giorni di festa dedicati allo shopping ma con un ricchissimo programma di intrattenimento. Spettacoli e dimostrazioni, laboratori creativi per grandi e piccoli e un'ampia area food di qualità.

Il biglietto d'ingresso è valido per i due giorni e acquistabile unicamente sul posto al costo di 4 euro. L'ingresso sarà gratuito per ragazzi fino a 14 anni e per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

The Chritsmas City è una manifestazione pet friendly.



Per maggiori info:

info@mercatinogiapponese.it

www.mercatinogiapponese.it

Qui l'evento Facebook di The Christmas City