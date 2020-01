The Chemical Brothers a Rock in Roma 2020

Dopo i due grandi show dello scorso novembre (Milano e Livorno), The Chemical Brothers sono pronti a tornare in Italia col tour di “No Geography” per due eventi estivi.

The Chemical Brothers a Rock in Roma: quando

Il duo inglese si esibirà sul palco di Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, domenica 26 luglio: sarà un’estate molto molto calda!

I biglietti saranno disponibili, in presale esclusiva ticket alert Ticketone, dalle ore 10.00 di sabato 18 gennaio, e in prevendita generica su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di lunedì 20 gennaio. Sarà inoltre possibile acquistarli nei punti vendita Ticketone e Box Office Lazio a partire dalle ore 10:00 di giovedì 23 gennaio.

Da oltre vent'anni The Chemical Brothers ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo. Fino ad oggi, la proposta dello show si è evoluta fino a diventare una vera e propria esperienza uditiva e visiva, tanto che THE CHEMICAL BROTHERS sono diventati gli headliner più richiesti in tutti i festival del mondo.

Inizia l’attesa….

Tutte le informazioni sul concerto

Apertura porte h 19:00

Inizio concerti h 21:45

Prezzo biglietto

TERRAZZA VIP: € 100,00 + 15,00 d.p.

POSTO UNICO INTERO: € 40,00 + 6,00 d.p.

In cassa la sera dello show: € 46,00

