The Castaway - "Blank Pages" Video Preview & Live Party

INGRESSO LISTA THE CASTAWAY Giovedì 2 Febbraio The Castaway ci presenterà il suo primo video del singolo "Blank Pages", in uscita negli stores digitali dal 3 Febbraio. Luca Frugoni, per l'occasione, eseguirà i suoi brani in una formazione mai vista prima, con un'intera band, nella quale si alterneranno molti ospiti del panorama musicale romano ed italiano. Prima di lui il duo rock Julien ci presenterà il loro nuovo video! Ad aprire la serata sarà un duo formato da due amici nonché bravissimi artisti : Rosso Petrolio + MÈSA - cantautrice. Vi aspettiamo dunque al Wishlist Club dalle ore 21.00. INGRESSO LISTA THE CASTAWAY Ingresso sottoscrizione 5€ Band : Batteria : Valerio Mignè ( The Castaway ) Contrabasso : Giovanni Joe Ludovisi ( The Castaway ) Basso : Umberto Andreacchio ( PATP / Fish Taco ) Cori : Flavia Pasqui / Valentina Polinori ( Le Cose Piccole ) Chitarre : Tiziano Russo ( Lo Spinoso ) Ospiti della serata : Viva Lion DAP Johnny DalBasso ??? ??? Serata a cura di : Aloha Booking Partner : Icon RecordingStudio Kate Creative Studio Balcony TV Rome Impronte Records Voodoo Guitars effettidiclara Fattore C La Vetrina Report a cura di : ExitWell UKI >(ukizero.com) RADIO LIBERA TUTTI Radio Rebel BIO The Castaway è una visione dell'essere umano, una metafora che ci mette tutti sulla stessa barca,pronti ad essere travolti dalle onde,rischiare di annegare e ad affrontare quel bellissimo mare che è la vita. Luca Frugoni, classe 1989, racconta, attraverso le radici folk di stampo nord americano, le sue "avventure in mare" mettendo a nudo ogni cicatrice, buttando giù la maschera e aprendo il cuore a quante più persone possibili. Ad Agosto 2016 partecipa al VulciFest in apertura a Daniele Silvestri e la sua band. Vince il primo premio del contest "In The Grove", a cura di Radio Libera Tutti. Il 3 Febbraio 2017 sarà disponibile il primo singolo "Blank Pages" su tutti i digital stores e il videoclip realizzato da Kate Creative Studio.