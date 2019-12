The Calling all'Orion di Ciampino

A più di sei anni dalla loro ultima esibizione italiana, i The Calling tornano ad esibirsi il 28 gennaio all'Orion di Ciampino

Nati nella Los Angeles del 1999, i The Calling Music hanno trovato il loro posto nella scena grazie al loro rock particolarmente radiofonico.

Reclutati da RCA, il loro primo album, “Camino Palmero,” ha conquistato folle in tutto il mondo grazie soprattutto al singolo “Wherever You Will Go.”

La love ballad è schizzata immediatamente nelle Top Five di tutto il globo, rimanendo in cima alla Adult Pop Charts del Billboard Magazine per 23 settimane, il secondo periodo più lungo nella storia della classifica. “Our Lives,” singolo tratto dall’album “Two,” è stato utilizzato nientemeno che nelle cerimonie di chiusura delle Olimpiadi del 2004 e all’inizio degli Academy Awards del 2006.

La band, accompagnata dagli austriaci Psycho Village, si esibiràin due date questo gennaio, dopo uno hiatus di cinque anni finito nel 2018! Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/429774437873130/