The Breakfast Club: cornetto, caffè e sfiziosità con musica all day long

L'Ex Dogana inaugura The Breakfast Club. Da domenica 14 maggio il locale di San Lorenzo inaugura la sua nuova domenica. Dalle 6 del mattino fino a notte fonda, una intera giornata da passare in via dello Scalo di San Lorenzo, 10.

Si inizia con frullati, spremute, cornetto, caffè, cappuccino e dolciumi vari, si proseguirà con salati, street food, sfiziosità e drink (e l'adiacente Vintage Market). Fino alla notte successiva, con musica all day long, dall'ambient al jazz, dall'elettronica alla bossanova, dal dub alla tropicalia. Stare 24 ore all'Ex Dogana sarà d'ora in avanti possibile. Area: Molo Nuovo.

Free entry in lista (segnate vostro nome + n° accompagnatori sulla bacheca dell'evento Facebook)

Ore 6 / 9.30 - Luciano Lamanna & Cosimo Damiano (djset & live)

Ore 9.30 / 12 - Brasi (Incoherent Debts Recordings)

Ore 12 / 13.30 - Riccardo Papacci (Classico RAVE)

Ore 13.30 / 14.30 - Davide Ricci (BALANCE)

Ore 14.30 / 17.30 - Rawmance

Ore 17.30 / 19 - Valerio Moscatelli (NVDA)

Ore 19 / 21 - Luciano Lamanna B2B Brasi

Ore 21 / 23 - Lady Maru (Amigdala)





Domenica 14 maggio 2017

Molo Nuovo

Via dello Scalo San Lorenzo, 10 / Roma

Ampio parcheggio interno gratuito sino ad esaurimento posti.

Tram | 5-14-19-3

Autobus da Termini | 105 - 150

Metro | A - Fermata Vittorio Emanuele