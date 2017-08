The Blind Dates in concerto all'S Club. The Blind Dates è un trio country/rockabilly composto da chitarra elettrica, contrabbasso e voce/chitarra acustica. L'assenza della batteria è una scelta stilistica voluta per poter rimpiazzare con lo strumming della chitarra acustica e lo slap del contrabbasso rispettivamente il rullante e charleston. Il sound che ne deriva è sempre molto definito e rotondo, solido e ricco di groove. Inoltre la band propone una scaletta che non annoia mai, passando dal boogie woogie al country da andamenti swing a struggenti slow ballads, dal wild rockabilly al classico rock'n'roll.

- Li'l T: vocals and acoustic guitar;

- Al Manofredda: electric guitar;

- Lallo: double bass, backing vocals;