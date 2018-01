The Black Shrimps in concerto al Charity Café

Domenica 4 febbraio al Charity Café appuntamento con the Black Shrimps, band che nasce nel settembre del 2016 a Roma dalla passione di due ragazzi Lorenzo Pavia ed Andrea Di Giuseppe per la musica: un duo acustico composto da chitarra, voce ed armonica, che propone nel repertorio di brani inediti che traggono ispirazione dalla tradizione country blues.



Prendendo spunto da artisti quali Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Robert Johnson, R.L. Burnside, Son House, The Black Shrimps intraprendono la loro attività concertistica nei Locali di Roma e Provincia. Lorenzo Pavia è un cantautore e chitarrista. Inizia lo studio dell’armonica a bocca nel settembre 2016. Concepisce i brani di “Pictures” (in uscita il 30 Novembre), progetto portato avanti in compagnia dell’armonica del maestro A. Di Giuseppe. Andrea Di Giuseppe è un apprezzato armonicista del panorama laziale ed abile interprete della Slide Guitar, strumento attraverso il quale propone brani in stile Delta Blues.

Domenica 04

APERITIVO LIVE h 18:30

Open Buffet & Live Music

con: BLACK SHRiMPS



Line-up

Andrea Di Giuseppe, Voce & Chitarra

Lorenzo Pavia, Chitarra & Armonica