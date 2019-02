The black cat bones in concerto al Charity café

I Black Cat Bones partono dal Chicago Blues per arrivare al Jump, filone dalle forti influenze swing. La sezione ritmica è formata da Lorenzo Francocci alla batteria e da Martino Isola al contrabbasso. Su questa granitica base si destreggiano il suono prorompente e unico dell'armonica di Andrea Di Giuseppe e la chitarra swing&blues di Paolo Re. E per chi non lo sapesse, il "Black Cat Bone" era uno dei tanti "mojo" (o amuleti) usati nell'america rurale di inizio secolo, nel periodo d'oro del Blues e delle credenze Voodoo. Lo stesso Muddy Waters in Hoochie Coochie Man dichiara di averne uno sempre con sé. Noi ve ne offriamo ben quattro.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-Up

Paolo Re, Voce & Chitarra

Andrea Di Giuseppe, Armonica

Martino Isola, Contrabbasso

Lorenzo Francocci, Batteria