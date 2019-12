The Black Cat Bone feat. Stefano Palma in concerto al Charity Café

I Black Cat Bones partono dal Chicago Blues per arrivare al Jump, filone dalle forti influenze swing che inizia a prendere piede negli States già dalla seconda metà degli anni 40. La sezione ritmica è formata dall’incontenibile Lorenzo Francocci alla batteria (per questa volta sostituito da Luciano Micheli, anche lui una garanzia consolidata) e dall’ infallibile Lucio Carletti al basso.



Su questa granitica base giocano il suono prorompente e unico dell'armonica di Andrea Di Giuseppe e la chitarra Swing&Blues di Paolo Re. Nota a margine: il "Black Cat Bone" era uno dei tanti "mojo" (o amuleti) usati nell'America rurale di inizio secolo, nel periodo d'oro del Blues e delle credenze Voodoo. Lo stesso Muddy Waters in Hoochie Coochie Man dichiara di averne sempre uno con sé. I Black Cat Bone ve ne offrono ben quattro.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Paolo Re: voce & chitarra

Andrea Di Giuseppe: armonica

Lucio Carletti: basso

Luciano Micheli: batteria

SpecialGuest Stefano Palma: chitarra