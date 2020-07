The best(ia) of Rivera, lo spettacolo ad Orione Comedy Park

Con la simpatia e l’intelligenza che lo hanno reso noto al grande pubblico, Andrea Rivera raccoglie vent’anni della sua personale attività artistica, proposti on demand al pubblico del web, come una summa del suo esilarante percorso dedicato al teatro-canzone.

Monologhi, canzoni, video e originali dialoghi con il pubblico o con i suoi compagni di scena, per non rinunciare ad un sano divertimento, in cui ritrovare i celebri giochi di parole dell’attore, che rappresentano un nuovo modo di comunicare dell’uomo nelle sue continue alienazioni.

Ne è esempio l’ormai celebre monologo delle medicine, divenuto virale su youtube e ispirato all’abuso ormai assiduo di medicinali nel mondo. Imperdibile il suo omaggio all’indimenticato Remo Remotti, tra i maestri indiscussi del comico romano.

Con “The Best(ia) of Rivera” si ride, ma senza la memoria storica e l’autocoscienza necessaria all’animale da palcoscenico che si espone in prima persona, lo spettacolo sarebbe solo la fine della “satira” sostituita con gente che “saatira”.

Andrea Rivera non è un personaggio che ama vendersi, ma in questo tempo sospeso, comunicare l’incomunicabilità è la cosa più comunicativa da fare.

Tutti gli spettacoli di Orione Comedy Park

17 -18 luglio – Riccardo Rossi

23 luglio - Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma

24 – 25 luglio - Antonio Giuliani

30 luglio – Andrea Rivera

31 luglio – Gemelli di Guidonia

01 agosto – Antonello Costa

07 – 08 – 09 agosto - Max Giusti