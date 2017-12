The Best of Leo Bassi, spettacolo internazionale di circo contemporaneo. La scena sarà tutta nelle mani dell’imprevedibile, geniale, dissacrante, divertentissimo Leo Bassi, vero mito della clownerie mondiale.

Il suo “The Best of” è un evento concepito e impreziosito dai migliori numeri della sua carriera. È un’antologia lunga cinquanta minuti dell’erede di una stirpe di pagliacci che ha trasformato la risata in un’arma per il cambiamento. Artista giramondo e poliglotta (parla otto lingue, tra cui naturalmente l’italiano), Leo Bassi è un personaggio assolutamente unico.

Leo Bassi è un apolide, parla 8 lingue correntemente, ha molti passaporti, ed è nipote di Jimmy Wheeler, comico americano degli anni 50, erede di una delle più grandi famiglie italo/francesi di circo. La sua pura specialità è l’antipodismo, suo padre Leon Bassi è stato il migliore al mondo, prima di lui ovviamente, ed è in grado di far roteare sulle gambe qualsiasi cosa. Arrivato in Italia grazie a Roberto Bacci di Pontedera Teatro, si è fatto conoscere attraverso i suoi lavori di strada come il Circo più piccolo del mondo nei festival, creando numerosi interventi spettacolari, sempre originali. Ha al suo attivo diverse trasmissioni con Piero Chiambretti, anche se la tv italiana, piena di ripetitivi cabarettisti, lo ha snobbato, è stato anche per molti anni mattatore nelle discoteche con esilaranti performance.

Membro del movimento Clown sans frontieres, fa parte della storiografia mondiale dei clown al pari di Jango Edwars, Johnny Melville, Tourtell Poltrona, Dimitri, Fratelli Colombaioni, Bustric… Ha anche ricevuto numerosi premi per la comicità nel mondo e tra i film che ha girato c’è Illuminata di John Turturro.