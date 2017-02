The Beginners live at Pentatonic. Beat, Soul, R&B, Motown sound e altre musiche in bianco e nero. Il sound più genuino dei sixties: Otis Redding, The Beatles, Van Morrison, Sam Cooke, Beach boys, Elvis Presley, e altro ancora. Tutto questo nella serata al Pentatonic con The Beginners.

Ingresso (Tessera + Consumazione) 10€