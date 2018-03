The Beginners live al Fonclea. Una serata con il sound più genuino dei sixties: Otis Redding, The Beatles, Van Morrison, Sam Cooke, Beach boys, Elvis Presley, e altro ancora.

«Absolute beginners» è il romanzo di Colin MacInnes, uscito nel 1958 e ambientato nella fervida e fumosa Londra del tempo, tra coffee bar e jazz club, e rappresenta una generazione intera. Del libro abbiamo mutuato il nome e lo spirito. Punto di partenza per un viaggio musicale che attraversa Inghilterra e Stati Uniti con il meglio del repertorio beat e soul del decennio ’59-’69.

Dalle ‘hit’ ai brani più intimisti (Motown, Elvis '68/’69, Who, Beach Boys, Van Morrison, Rolling Stones e Beatles of course!), per approdare alle espressioni più intense del beat inglese della seconda metà dei ‘60. Un percorso musicale assolutamente da non perdere.