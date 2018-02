"The 48 Hours Film Project": a Officina Pasolini un evento dedicato al cortometraggio

Continua la programmazione di febbraio a Officina Pasolini, hub culturale della Regione Lazio.



Immancabile l' appuntamento con il cinema: giovedì 15 febbraio alle 21 è in programma The 48 Hour Film Project, un evento organizzato da Le Bestevem che racconta questo concorso internazionale giunto al suo undicesimo anno, e mostra i cortometraggi vincitori dell’ultima edizione. I film saranno presentati dagli stessi partecipanti affiancati dal conduttore della serata Claudio De Pasqualis.



Insieme si ripercorrerà l’esperienza unica e particolare di questo contest in ci sono solo 48 ore di tempo per realizzare il proprio film. Una competizione che si svolge in 140 città di 5 continenti diversi, di cui Roma rappresenta a oggi la sola tappa italiana.



L'ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti.



E' possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati. I posti sarann riservati soltanto fino a trenta minuti prima dell'inizio dello spettacolo.