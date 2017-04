Motori, drive in e fast food: c'è That's America

That's America: questo il Festival dedicato agli Stati Uniti dagli anni '50 agli '80 che arriverà a Roma. Un grandissimo evento internazionale, un salto nel variegato e colorato Mondo Americano: uno straordinario tour tra le emozionanti e coinvolgenti atmosfere americane dagli anni ’50 fino agli anni ’80. Tradizione, cultura, folklore, gastronomia tipica e tanto divertimento.

Un mitico viaggio tra i motori più appassionanti della storia a stelle e strisce; auto e moto che hanno lasciato un’ indimenticabile segno! Esposizioni e sfilate rombanti…Supercars, auto americane anni ’60, Motociclette, Monster Trucks, Harley Davidson, Mustang, Dodge, Camaro e Corvette, raduni di car club, gruppi di motociclisti, sexy car wash: un insieme di “cavalli” mai visto che vi farà girare letteralmente la testa!

Un imperdibile happening che vi farà tornare indietro nel tempo…nel mitico mondo del sogno americano dagli anni ’50 fino agli anni ’80!!! Atmosfere retrò e vintage, la magica California anni ’60, gli american drive in, Grease celebretion, fast-food, musica dal vivo, travolgenti balli, cherleeders, juke-box, flipper, abiti ed oggetti che hanno fatto la storia degli USA. Un fantastico viaggio nel tempo.

In occasione di That's America potrete vivere l’opportunità di immergervi nell’atmosfera americana a 360°!!! Musica, balli, spettacoli, dimostrazioni, divertimento a non finire. Un grande palco che ospiterà artisti internazionali di vario genere: gruppi musicali, band, coreografi, ballerini che vi coinvolgeranno nei balli, boogie woogie, rock acrobatico, swing, tribute bands, ancora giochi tradizionali per un divertimento no stop.

Mostre sulla storia americana, spumeggianti musical, area hawaii, basket acrobatico, football americano, area writerr: tutto contornato da un’atmosfera di festa.

Una ricercata proposta enogastronomica: prodotti tipici della cucina americana; hamburgher, hot-dogs, tipico pulled pork, bistecche e fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill, buffalo wings, corndog, gustosi bratwurst, patatine fritte, barbecue ribs, marshmallows, immancabili mele caramellate, zucchero filato, cup-cakes, brownies, pioggia di pop-corn delizieranno il vostro palato.

A completare il tutto, moltissimi entusiasmanti stand che metteranno in mostra ed in vendita prodotti in pelle articoli artigianali a tema America. Articoli in ferro, abbigliamento vintage, cappelli, t-shirts, vinili, accessori personalizzati e moltissimi altri ancora. Una fiera per tutti coloro che vogliono divertirsi ed immergersi e vivere le coinvolgenti atmosfere dei fantastici anni del sogno americano.