Têtes de Bois è una band molto speciale guidata dal cantante Andrea Satta. Una storia fatta di strade e svincoli, luoghi impropri, capitali europee, periferie e cinture urbane, di concerti sul camioncino, sulle scale mobili nei sotterranei dei metrò, in fabbriche abbandonate, di interventi estemporanei con le biciclette, sui tram, nelle stazioni ferroviarie, di eventi, festival, club, centri sociali, teatri, progetti e grandi palchi.

Têtes De Bois all'Auditorium Parco della Musica

La musica dei Têtes de Bois, tra rock, folk e poesia, passa e cresce attraverso una lettura del presente sempre attuale e mai scontata, si riempie di parole, suggestioni e rumori catturati nel transito, e sublima in quel suono sospeso tra emozione pura, ironia e straniamento che è la cifra propria della band. Esordiscono nel 1994 con il disco “E anche se non fosse amore”, seguito da “Pezzi di ricambio”, (1997), "Ferré, l'amore e la rivolta" (2002), lavoro vincitore del premio Tenco, così come "Avanti Pop" del 2007. "Pace e Male" è invece del 2004, mentre "I riciclisti" è del 2009. "Goodbike" viene pubblicato nel 2010. Nel 2014 arriva "Extra", un nuovo disco su Léo Ferré, dodici anni dopo "Ferré, l'amore e la rivolta".