Tornano gli anni '90: Testaccio è 90210

A Testaccio tornano gli anni '90. Il format 90s romano per eccellenza di Ex Dogana si sposta per una serata ad ingresso libero alla Città dell'Altra Economia trasformando Testaccio in 90210,

Testaccio 90210

Si rivivrà quello che è stato il decennio storico della Dance. I grandi classici della dance 90s Made in Italy, rivisitazioni live e un vocalist, con un soundsystem che miscela Gigi D'Agostino, Eiffel 65 e Prezioso alle migliori tracce degli anni 90s. Insomma tutto quello che avreste voluto vivere e ballare della cultura anni '90 e non avete mai osato chiedere.

Ballerete: 883, Backstreet Boys, Britney Spears, Spice Girls, Lunapop, Gigi D'Agostino, Prezioso, Eiffel 65, 5ive, Ace of Base, Aqua, Culture Beat, NSYNC.........

In Console direttamente dall'Ex Dogana:

Groove Head

Marco Fiore

Città dell'Altra Economia

Largo Dino Frisullo - Roma