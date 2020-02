Sabato 29 febbraio 2020 ore 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Testaccio Classica - Robert, Clara, Johannes



Il primo concerto della rassegna "Testaccio Classica" è una dedica al complesso rapporto tra Robert Schumann (il mentore), Clara Wieck (la musa) e Johannes Brahms (il giovane talento): il clarinetto è lo strumento che meglio di ogni altro è capace di tenere insieme il filo rosso dei sentimenti di profondo affetto che li ha tenuti legati.



Paolo Montin- Clarinetto

Stefano Diotallevi- Pianoforte

Musiche di: Robert Alexander Schumann, Clara Josephine Wieck Schumann e Johannes Brahms.



Uno dei più straordinari pianisti del secolo scorso, Arthur Rubinstein, dichiarò una volta che amava molto mangiare ma non amava affatto vedere la gente mangiare. Questo era il motivo per cui non comprendeva la ragione per cui molte persone amassero ascoltarlo mentre suonava un celeberrimo concerto per piano e orchestra del tardo romanticismo. Era una battuta paradossale, che metteva in evidenza la distanza tra il piacere che prova un musicista nel suonare alcuni brani e quello che potrebbe invece provare l’ascoltatore nell’assistere all’esecuzione.

“Così è… e mi piace” vuole colmare questo gap di consapevolezza e, di conseguenza, di piacere tra il musicista e il pubblico: ho infatti invitato alcuni musicisti a suonare ciò che a loro piace davvero suonare, e a condividere insieme a me questo piacere con il pubblico, spiegando le ragioni delle loro scelte attraverso brevi colloqui prima o dopo ogni brano. (Francesco Maschio)



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, under 26 e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery