Sabato 24 febbraio 2018 ore 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a



Testaccio Classica



Il Flauto di Pan

Omaggio del flauto a Claude Debussy



Ecoensemble Duo:

Morena Mestieri, flauto

Anna Bellagamba, pianoforte





Il flauto è stato certamente uno degli strumenti prediletti da Debussy. “Preferisco le poche note di un flauto di un pastore egizio...” ci dice per bocca del Signor Croche.

Legato alla natura, al dio Pan delle selve e dei pascoli, il flauto diventa tra le mani di Debussy uno strumento affascinante, capace di sfumature e colori che esprimono la profonda unità dell’uomo con la natura: “collabora al paesaggio e sente delle armonie che i vostri trattati ignorano” - è ancora il Signor Croche che parla.

Eppure a questo strumento tanto amato, il pianista Debussy non dedicò mai un pezzo per flauto e pianoforte. Forse lo avrebbe fatto se la morte non lo avesse prematuramente colto nel 1918 a soli cinquantasei anni? Forse lo stava per fare, componendo le Sei sonate per diversi strumenti, delle quali solo tre videro la luce nei suoi ultimi anni di vita?

A queste domande non c’è risposta.

Ma il flauto, strumento versatile e intraprendente, non si arrende: subito dopo la morte del compositore vengono pubblicate le prime trascrizioni per flauto e pianoforte, e da allora numerosi flautisti hanno esteso il dominio dello strumento di Pan nella musica debussiana.



Prenotazioni: 360-1025779 (sms o Whatsapp)

Ingresso: intero € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre)

www.scuolamusicatestaccio.it

