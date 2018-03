Sabato 17 marzo 2018 h 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Testaccio Classica



Duo



Paolo Montin, clarinetto

Stefano Diotallevi, pianoforte



musiche di: Johannes Brahms, Gerald Finzi, Leonard Bernstein e Claude Debussy



Il programma della serata:

10 lieder di Johannes Brahms (1833-1897)

Scritti per Voce e Pianoforte e in seguito trascritti per Clarinetto e Pianoforte da Max Laurischkus (1876-1929), compositore contemporaneo di Brahms.



Premiére Rapsodie di Claude Debussy (1862-1918).

Il brano fu composto tra dicembre 1909 e gennaio 1910. Inizialmente fu pensato dall’autore come un brano da eseguire all’esame finale di Clarinetto il 14 luglio 1910. Oggi è diventato un brano di repertorio per ogni clarinettista ed eseguito in tutto il mondo.

Nel 1911 Debussy scrisse anche la versione con l’accompagnamento orchestrale.



Five Bagatelles di Gerald Finzi (1901-1956).

Composizioni semplici e di breve durata molto in voga nel XV secolo.

La stesura iniziò nel 1941, prima che il compositore venisse arruolato dalle forze britanniche.

Furono riprese in seguito e nel gennaio 1943 eseguite per la prima volta in uno dei famosi concerti all'ora di pranzo della National Gallery (concerti che si tennero ogni giorno durante il periodo del conflitto mondiale).

Le Five Bagatelles divennero immediatamente il lavoro più popolare di Finzi, nonostante lo stesso compositore le definisse "solo sciocchezze”



Sonata per Clarinetto e Pianoforte di Leonard Bernstein (1918-1990)

Dieci minuti e due movimenti consecutivi.

Il primo movimento è un grazioso lirico, che si apre su una linea musicale che ricorda Hindemith e allude all'influenza di Copland.

Il secondo movimento inizia con una andantino in 3/8 per poi passare ad un Vivace, veloce a leggiero, in 5/8, 3/8, 4/8 e 7/8… prefigurando il futuro lavoro in West Side Story.



Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

Ingresso: € 10,00 (intero), € 7,00 (ridotto soci della scuola e studenti universitari)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery