Sabato 10 marzo 2018 h 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a



Testaccio Classica



Acquerelli Inglesi



Emiliano Gentili, chitarra



Musiche di Peter Maxwell Davies, Stephen Dogson, John Dowland e Lennox Berkeley.



La spiritualità e il senso di nostalgia di Maxwell Davies, la giocosità e la versatilità musicale di Dodgson, il mordente e la profondità formale di Berkeley… sono soltanto alcuni degli ingredienti di questo gruppo di autori dello straordinario ‘900 chitarristico inglese.

Ingredienti così vari e contrastanti che, anche senza i brani rinascimentali del grande liutista John Dowland, piccola oasi di quiete nel concerto, sarebbero comunque bastati a fornire a questo recital un titolo così calzante.

Ogni opera è infatti un turbinio di colori e impressioni diversi che viene espresso in un linguaggio non sempre semplicissimo e che però, a livello drammatico, è in grado di arrivare anche a chi non se ne intenda.



