Sabato 16 febbraio 2019 h 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Testaccio Classica 2019 - Echos



Quartetto di fiati ECHOS:



Giuseppe Pelura,flauto

Flavio Troiani, oboe

Paolo Montin, clarinetto

Mauro De Vita, fagotto



Trio:



Arabella Kramer, soprano

Paolo Montin, clarinetto

Stephen Kramer, pianoforte



Musiche di: Johann Sebastian Bach (elab. Robert Mann), Franz Schubert



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it