Testaccio al chiaror della luna

Ingresso esclusivo alla suggestiva Area archeologica sotterranea del Nuovo Mercato di Testaccio, grande complesso connesso allo smaltimento e al riuso del materiale di scarto del quartiere commerciale e visita speciale, al chiaror della luna, al Parco urbano della Porticus Aemilia, il grande magazzino di stoccaggio delle merci che arrivavano al Porto Fluviale di Roma antica.



Una volta scaricate sulle banchine del Porto fluviale di Testaccio, le grandi partite di merci destinate alla popolazione di Roma antica, dove venivano conservate? Quanti, quali e dove si trovavano i magazzini commerciali? Le miriadi di contenitori da trasporto, primi tra tutti le anfore, come e dove venivano smaltiti? Esistevano e quali erano le possibiltà di un loro virtuoso riciclo? La visita ai due suggestivi complessi archeologici di Testaccio, ci consente di conoscerne la storia e di dare una risposta a tutte queste domande.



Il ciclo prevede un pacchetto di 5 visite guidate divise tra Roma, Ostia antica e il Porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino. Le prime due si svolgono nel Rione Testaccio, con ingressi esclusivi agli Scavi del NMT, alla Porticus Aemilia e all’Emporium/ Porto imperiale sul Tevere.

A seguire due visite ai Porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino e all’Area Archeologica di Ostia antica. Infine di nuovo in città, una passeggiata sulla riva destra del Tevere, tra il moderno Ponte Sublicio e l’Isola Tiberina, accompagna i visitatori nei luoghi del Porto di Ripa Grande e si conclude nell’area dell’antico Porto Tiberino, nei pressi del Foro Boario, dove già a partire dall’età arcaica (VI sec. a.C,) ebbe inizio la grande storia commerciale della città.



Alla fine di ciascuna passeggiata sarà distribuita a tutti i partecipanti una scheda sintetica, che illustra la storia e le trasformazioni topografiche dei complessi archeologici visitati.



Orario e luogo appuntamento: ore 18,00 in Via Lorenzo Ghiberti, n. civ. 19

Massimo 25 partecipanti.

Quote:

- adulto €12,00

- ragazzo 13-16 anni €5,00 (+ spese)

- fino a 12 anni gratuito



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-testaccio-al-chiaror-della-luna-43657323229



Info: archeoloigiavainporto@gmail.com